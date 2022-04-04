Педиатр рассказала, как быстро успокоить плачущего младенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Приступы плача у детей в возрасте до пяти месяцев не означают, что с ребенком что-то не так. Младенец может капризничать из-за банальных причин: чувства голода или неудобного положения тела. Об этом со ссылкой на врача-педиатра Ангелину Синельникову сообщает "Газета.ру".

Специалист подчеркнула, что плач является совершенно нормальной и ожидаемой стадией развития ребенка. При этом быстро успокоить младенца помогут несколько простых правил.

"Проверьте физиологические потребности ребенка: замените подгузник при необходимости, покормите, если между кормлениями прошло некоторое время, подержите столбиком. Измерьте температуру тела, обнимите ребенка кожа к коже – отличное успокоительное", – порекомендовала педиатр.

Кроме того, при приступе плача без видимых физиологических причин ребенка можно запеленать. Это помогает младенцу почувствовать себя в безопасности. Также можно искупать малыша в теплой ванне.

Синельникова добавила, что трясти ребенка, пытаясь его успокоить, нельзя ни в коем случае. Такой метод может привести к возникновению синдрома детского сотрясения, вызывающего нарушение дыхания и потерю сознания.

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