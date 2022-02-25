Ученые назвали лучший возраст для рождения ребенка

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Ученые из университета Сеула в Южной Корее выяснили, в каком возрасте женщине лучше всего рожать ребенка. Об этом пишет журнал Maturitas.

Эксперты проанализировали данные о 4 тысячах матерей. Специалисты пришли к выводу, что лучшим возрастом для рождения ребенка станет период с 24 до 25 лет.

В исследовании уточняется, что рождение ребенка в более раннем возрасте повышает риски психологических и физических недугов у младенца. При этом беременность в более поздние сроки несет в себе серьезные испытания для здоровья матери.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, предупредил, что если не прошедшая вакцинацию беременная женщина заболеет COVID-19, то у ее ребенка на 20% будет ниже IQ. Приводя такие цифры, эксперт сослался на данные ученых.