Ученые назвали лучший возраст для рождения ребенка

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Ученые из университета Сеула в Южной Корее выяснили, в каком возрасте женщине лучше всего рожать ребенка. Об этом пишет журнал Maturitas.
Эксперты проанализировали данные о 4 тысячах матерей. Специалисты пришли к выводу, что лучшим возрастом для рождения ребенка станет период с 24 до 25 лет.
В исследовании уточняется, что рождение ребенка в более раннем возрасте повышает риски психологических и физических недугов у младенца. При этом беременность в более поздние сроки несет в себе серьезные испытания для здоровья матери.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, предупредил, что если не прошедшая вакцинацию беременная женщина заболеет COVID-19, то у ее ребенка на 20% будет ниже IQ. Приводя такие цифры, эксперт сослался на данные ученых.
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