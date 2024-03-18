Путин заявил, что власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы

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Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ потребовал очень осторожно подойти к вопросу изменений налоговой системы РФ, поэтому все решения на этот счет должны быть выверены.

По его словам, в России необходимо сформировать такую систему, которая будет стабильной не менее шести лет. Как утверждает президент РФ, эта тема будет серьезно обсуждаться в парламенте.

"Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. Очень рассчитываю на то, что все политические партии, представленные в парламенте в ходе этой дискуссии, подойдут самым серьезным образом к решению этих вопросов", – уточнил глава государства.

При этом Путин выразил надежду на то, что в скором времени страна сможет прийти к золотой середине в этом вопросе.

Ранее Путин допустил появление прогрессивной системы налогообложения в России. По его словам, россияне спокойно воспримут переход РФ к системе прогрессивного налогообложения, учитывая то, что для многодетных семей налоговое бремя снизится. В связи с этим президент РФ заявил, что правительство и депутаты Госдумы должны в скором времени предоставить предложения в рамках этого направления.

До этого глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. Президент поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.



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