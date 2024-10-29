Путин заявил, что продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а после превысить 80 лет. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России.

"Я особо подчеркну необходимость снижения здесь дифференциации в показателях по этому параметру между регионами страны", – добавил российский лидер в ходе своего выступления на Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

Путин отдельно отметил важность настойчивого и последовательного формирования у россиян стремления к занятиям спортом и заботе о здоровье, понимания необходимости проходить плановые обследования.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036-м. Он отметил, что ведется работа над новым нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом которого должно стать существенное увеличение долголетия россиян.