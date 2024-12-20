Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей

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Не все многодетные семьи могут позволить себе авиаперелеты, и эту проблему надо решить, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России.

Президент поручил российскому правительству решить этот вопрос до 14 января 2025 года. Он также попросил кабмин совместно с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных.

Ранее сообщалось, что российский Минтранс проработает вопрос по предоставлению скидок в размере 50% на авиабилеты для семей с детьми. Авиакомпании предлагают специальные тарифы для перевозки детей, которые позволяют сэкономить от 15 до 50% от стоимости взрослого билета. Также некоторые перевозчики предоставляют скидки не только детям, но и взрослым – сопровождающим ребенка.

В ведомстве указали, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями с целью сделать обязательным совместное размещение несовершеннолетних с родителями в самолете.