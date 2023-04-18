Минтрансу предложили отменить ограничения на жидкости в салоне самолета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общероссийское объединение пассажиров просит Минтранс отменить ограничения по провозу жидкостей в салоне самолета. Об этом сообщает "Коммерсант".

В организации заявили, что на регулярной основе получают от пассажиров обращения в части пересмотра правил, согласно которым на борт самолета можно пронести до литра жидкости, но в таре, не превышающей 100 миллилитров.

Данные правила были введены Минтрансом в 2007 году после инцидента в аэропорту Лондона, когда сообщалось о поиске террористов с "жидкими бомбами". В письме Общероссийского объединения пассажиров указано, что с тех пор не было подобных инцидентов, а досмотровые мероприятия в аэропортах были значительным образом модернизированы.

Глава объединения Илья Зотов подтвердил отправку письма ведомству и заявил, что внесение поправок следует обсудить с экспертным отраслевым сообществом. Он также сообщил, что подобные изменения прорабатываются сейчас и в аэропортах Великобритании.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий заявил, что в подобных изменениях не заинтересованы авиакомпании и аэропорты, которые получают заметную долю неавиационных доходов с продажи воды. По его мнению, послабления к требованиям безопасности в аэропортах России в ближайшие годы "вряд ли возможны".

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить наценку на товары, которые продают в аэропортах и на вокзалах. В данный момент готовятся поправки к соответствующему закону.

"Актуальный репортаж": в РФ хотят ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

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