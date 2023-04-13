Таможеники пресекли контрабанду бивней мамонта в аэропорту Шереметьево

Таможенники пресекли контрабанду в Китай, они обнаружили больше одной тонны бивней мамонта. Ящики с палеонтологическими находками нашли на грузовом терминале в аэропорту Шереметьево. Всего там было 95 фрагментов бивней.

По документам груз оформлен как поделочный материал. Он якобы следовал транзитом из Белоруссии в Китай. Однако автомобиль с товаром не покидал Россию и в Белоруссии тоже не был. Преступную схему реализовала московская фирма.

Бивни имеют отношение к шерстистым мамонтам, которые проживали тысячи лет назад на территории Якутии. Это культурная ценность, их стоимость состаляет около 20 миллионов рублей. Контрабандисту грозит тюремный срок.

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