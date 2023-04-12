Житель КНР попытался провести в РФ контрабандой 1 200 плюшевых Чебурашек

1200 плюшевых Чебурашек пытался контрабандой провезти в Россию житель Китая. У мужчины изъяли 7 мешков с игрушками. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Внимание к бизнесмену привлек его объемный багаж. Каждый из семи мешков весил по 10 килограммов. Как рассказал мужчина, он вез игрушки для друга, который планировал продать их на рынке. Однако в ведомстве пояснили, что права на любимого детского героя принадлежат "Союзмультфильму". Там потребовали наказать злоумышленника. Теперь ему грозит штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.