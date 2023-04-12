В МО РФ заявили, что бойцы ЧВК "Вагнер" заняли три городских квартала в районе Артемовска

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Штурмовые отряды "Вагнер" заняли три городских квартала на донецком направлении в районе Артемовска. Министерство обороны России сообщило об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ на Украине.

"На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов", – говорится в публикации.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что российским силам удалось поразить резервы противника, который пытался прорваться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки. Атака была успешно отражена благодаря ударам оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огню артиллерии группировки "Юг". Также оказалось поражено подразделение 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Константиновки.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем российских войск находятся все административные здания Артемовска.

Тем не менее, отметил он, подразделения ВСУ все еще остаются в западной части города. Однако, по его словам, единственный выход для них на сегодняшний день – сдаваться в плен российским бойцам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Более 70% территории Артемовска находятся под контролем ВС РФ – Пушилин

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