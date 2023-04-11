Российские войска контролируют все административные здания Артемовска – Пушилин

Фото: ТАСС/пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Под контролем российских войск находятся все административные здания Артемовска. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Тем не менее, отметил Пушилин, подразделения ВСУ все еще остаются в западной части города. Однако, по его словам, единственный выход для них на сегодняшний день – сдаваться в плен российским бойцам.

"Назад пути нет, потому что там работают заградотряды", – добавил Пушилин.

Врио главы республики также подчеркнул, что сейчас на западе Артемовска идут ожесточенные бои, активные действия происходят около железной дороги.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что под контролем российских сил находится более 75% территории Артемовска. Он подчеркнул, что пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, поскольку в западной части города еще идут ожесточенные бои.

Вскоре после этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что под контролем Вооруженных сил РФ находится свыше 80% территории города.

В начале апреля Пригожин сообщил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. Он также добавил, что на здание местной администрации был установлен российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память".

Более 70% территории Артемовска находятся под контролем ВС РФ – Пушилин

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