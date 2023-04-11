В ДНР заявили, что бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Бойцы Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. Об этом в эфире Первого канала рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Сейчас именно в этом районе очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен", – заявил он.

11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что на данный момент перед РФ стоит задача взять город в окружение. Пока у солдат украинской стороны все еще остаются пути снабжения группировки, поделился он.

В конце марта Пушилин отмечал, что позиции бойцов российской стороны на авдеевском направлении сейчас улучшились. По его словам, положение солдат ВСУ находится в критическом состоянии.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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