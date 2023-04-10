Пушилин заявил, что ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации в Артемовске

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Вооруженные силы Украины совершили подрыв здания администрации в Артемовске перед отходом. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", – рассказал он.

По словам Пушилина, в городе почти не осталось целых зданий, однако ДНР удастся справиться с восстановлением Артемовска.

"Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем. С нами вся большая Россия", – указал врио главы республики.

Он добавил, что из города вывозят мирных жителей в ДНР.

10 марта Пушилин посетил Артемовск. Он заявил, что ВСУ не жалеют ни город, ни своих.

Ранее командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский сообщил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация в Артемовске. Он добавил, что посетил наиболее горячие точки фронта, где поставил задачи подразделениям.

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