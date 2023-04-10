Пушилин посетил Артемовск

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что посетил Артемовск, сообщает RT.

"Вот он, наш Артемовск. Освобождается вагнерами (бойцами ЧВК "Вагнер". – Прим. ред.). Противник не жалеет ни город, ни своих... гонит в мясорубку", – заявил он, пообещав позже раскрыть новые подробности о ситуации в городе.

3 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. Однако он отметил, что в западных районах города все еще сосредоточены силы противника.

6 апреля Пригожин рассказал, что ВСУ не отступают из Артемовска, бойцы украинской стороны организовали оборону внутри города: сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала.

Он подчеркнул, что для положительной динамики следует решить несколько вопросов, в частности убедиться в защищенности российских флангов, организации хорошего командования, а также удостовериться в количестве боеприпасов.

Позже Евгений Пригожин сообщил, что российские силы ведут ожесточенные бои с украинской армией недалеко от железнодорожного вокзала в Артемовске. Также сообщалось, что российские силы взяли под контроль железнодорожную станцию в Артемовске.

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