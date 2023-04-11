Пригожин заявил, что более 80% территории Артемовска контролируют российские силы

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Российские силы контролируют свыше 80% территории Артемовска. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"В том числе все административные центры, заводы, фабрики", – цитирует его телеграм-канал военного корреспондента Александра Симонова.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем российских сил находится более 75% территории Артемовска. Он подчеркнул, что пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, поскольку в западной части города еще идут ожесточенные бои.

Также Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили на здание администрации Артемовска флаг.

Ранее командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский заявил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация в Артемовске. Он добавил, что посетил наиболее горячие точки фронта, где поставил задачи подразделениям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске – Пушилин

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