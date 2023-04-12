Пушилин заявил, что российские силы успешно продолжают окружение Авдеевки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ успешно продолжают окружение Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире Первого канала сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

Он добавил, что российские бойцы держат под плотным огневым контролем пути снабжения украинских солдат.

Кроме того, по словам врио главы ДНР, подразделения российских войск улучшили позиции на марьинском и угледарском направлениях.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что под контролем российских войск находятся все административные здания Артемовска. Вместе с тем, по его словам, украинские подразделения все еще остаются в западной части города.

До этого советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки.

ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске – Пушилин

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