Пособника первого замглавы Минздрава Якутии задержали в Москве по делу о мошенничестве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали пособника первого замглавы Минздрава Якутии по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД.

Речь идет о генеральном директоре коммерческой организации. Ему предъявили обвинения. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило, что руководитель общества с ограниченной ответственностью и замминистра здравоохранения Якутии сговорились, создавая видимость исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд.

В результате в 2021 году Минздрав республики и коммерческая организация обвиняемого заключили госконтракт на поставку кислородных концентраторов для медучреждений Якутии. Стоимость оборудования завысили более чем на 150 миллионов рублей.

Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал на два месяца замгубернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского по делу о взятке.

Блощинского задержали 30 марта по подозрению в получении взятки в размере порядка два миллионов рублей. В отношении него, а также его подчиненного, выступившего посредником в получении взятки, возбудили уголовное дело.

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