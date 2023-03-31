Суд арестовал замгубернатора НАО Блощинского на два месяца

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Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал на два месяца замгубернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба главка СК РФ по Архангельской области и НАО.

Уточняется, что замглавы НАО обвиняется в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

Блощинского задержали 30 марта по подозрению в получении взятки в размере порядка 2 миллионов рублей.

Как отметили следователи, в отношении него, а также его подчиненного, выступившего посредником в получении взятки, возбудили уголовное дело.

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