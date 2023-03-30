18:55Происшествия
Суд арестовал врио замглавы Брянской области по делу о взятке
Фото: телеграм-канал SHOT
Басманный районный суд Москвы отправил под арест временно исполняющую обязанности замглавы Брянской области Татьяну Кулешову. Об этом сообщает ТАСС.
"Удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Кулешовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ", – рассказали в суде.
Позже стало известно об аресте еще одного врио заместителя губернатора региона Елены Егоровой до 28 мая.
Накануне стало известно о задержании временных заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Их заподозрили в коррупционном преступлении.
В четверг, 30 марта, следствие запросило для них меру пресечения в виде ареста. Женщинам вменяют дачу взятки в особо крупном размере.
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