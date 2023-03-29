Полиция задержала двух врио замгубернатора Брянской области

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Сотрудники правоохранительных органов задержали временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на полицию.

Уточняется, что их задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В правоохранительных органах добавили, что на данный момент в сторону Егоровой и Кулешовой были возбуждены уголовные дела.

Ранее поступила информация, что в Москве задержали заместителя руководителя Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Стало известно, что их подозревают в получении взятки.

Следователи направили ходатайство столичный в Басманный суд. В свою очередь, в ФТС подтвердили факт задержания Беглова и Алеева.

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