СК попросил суд арестовать двух заместителей брянского губернатора за дачу взятки

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Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать двух заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в суде, женщинам вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере". Кулешова была врио заместителя губернатора и до произошедшего занималась внутренней и информационной политикой. Егорова курировала культуру и образование в области.

Егорова и Кулешова были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 29 марта.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова по делу о крупной взятке. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток.

С требованием об аресте Беглова выступало следствие. Следователи также требовали заключить под стражу начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, который также был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.



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