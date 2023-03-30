Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

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Заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В отношении него, а также его подчиненного, выступившего посредником в получении взятки, возбудили уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение". В итоге замгубернатора получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.

Подозреваемых задержали на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных ФСБ России по Архангельской области. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова, квалифицированном как теракт.

Экс-следователя Дмитрия Николаева, который является бывшим подчиненным Музраева, отправили в СИЗО. Его обвиняют в получении двух взяток.

Николаев был этапирован в Москву для проведения следственных действий после задержания в Волгограде. Ему предъявили обвинение в получении двух взяток должностным лицом в особо крупном размере.

"Московский патруль": покушение на губернатора Волгоградской области

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