Совладельца "Зимней вишни" признали виновным в даче взятки Стройнадзору

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Центральный районный суд Кемерова установил виновность совладельца сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского в даче взятки руководителю Госстройнадзора региона при реконструкции здания центра.

"Суд установил, Вишневский совершил преступление при следующих обстоятельствах: при посредничестве передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при осуществлении реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерове", – приводит ТАСС слова судьи.

Ранее Вишневский признался в даче взятки. Гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа. Сторона защиты же попросила о смягчении наказания.

Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу. Вишневский стал последним арестованным фигурантом дела.

Трагедия в Кемерове произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни" показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.



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