В МЧС считают незаконным приговор двум пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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Статс-секретарь – замглавы МЧС Алексей Серко назвал незаконным и необоснованным приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину по делу о пожаре в "Зимней вишне".

"МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью", – цитирует его ТАСС.

Уточняется, что пожарные были осуждены за халатность при тушении пожара в "Зимней вишне" в Кемерове.

Ранее Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных обвинили в халатности.

Трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. 25 марта загорелся местный ТРЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там были кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

