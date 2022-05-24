В МЧС считают незаконным приговор двум пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

10:02
Фото: ТАСС/Maxym Kyselev/Xinhua via ZUMA Wire
Статс-секретарь – замглавы МЧС Алексей Серко назвал незаконным и необоснованным приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину по делу о пожаре в "Зимней вишне".
"МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью", – цитирует его ТАСС.
Уточняется, что пожарные были осуждены за халатность при тушении пожара в "Зимней вишне" в Кемерове.
Ранее Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных обвинили в халатности.
Трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. 25 марта загорелся местный ТРЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там были кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети.
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
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