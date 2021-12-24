Фигуранты второго дела о пожаре в "Зимней вишне" получили от 7 до 18 лет лишения свободы

10:56
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Экс-глава Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии общего режима по делу о пожаре в "Зимней вишне", сообщает РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерова признал ее виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.
Сын экс-руководителя Госстройнадзора Эдуард Комков приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Бывший заместитель главы ведомства Светлана Шенгерей осуждена на 7 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти, на срок 2 года. Ее признали виновной в злоупотреблении полномочиями при строительстве "Зимней вишни".
Также суд признал виновным директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиту Чередниченко в получении взятки и отмывании средств. Его приговорили к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных обвинили в халатности.
Трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. 25 марта загорелся местный ТРЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там были кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети.
Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"
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