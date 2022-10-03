Совладелец "Зимней вишни" в последнем слове попросил суд о минимальном наказании

Фото: ТАСС/Мария Пименова

Совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, выступая с последним словом в Центральном районном суде Кемерова, попросил ограничиться минимальным наказанием, сообщает РИА Новости.

Он также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнования.

"В силу убедительных и профессиональных доводов со стороны обвинения для меня стали очевидными ошибки допущенные, которые были на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода торгового центра в эксплуатацию. Данный процесс выявил нарушения закона РФ с моей стороны как бывшего руководителя юрлица "Кемеровский кондитерский комбинат", о чем искренне сожалею и раскаиваюсь, как и прошу извинения и прощения у общества за себя и за своих подчиненных", – заявил Вишневский.

Он рассказал, что его рабочая деятельность в юридическом лице в ТЦ закончилась в начале 2016 года. Вишневского уволили, после чего он был наемным менеджером, работая согласно условиям трудового договора. Приобретение им 7% акций в основном капитале юрлица "Кемеровский кондитерский комбинат" состоялось уже после его увольнения – в декабре 2016 года.

Вишневский отметил, что последующее руководство торгового центра он не знает, поскольку после его увольнения от должностей освободили весь персонал. Он добавил, что произошедшая трагедия в ТРЦ случилась спустя два года после его увольнения и четыре – с момента ввода объекта в эксплуатацию.

"За столь продолжительный период произошли значительные изменения, поменялась внутренняя планировка, сменились собственники и арендаторы многих помещений, как и обслуживающая организация коммуникаций", – пояснил он.

Вишневского обвиняют по статье "Дача взятки". По версии следствия, в 2013–2014 годах он с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Вишневский сперва вину не признал, поскольку был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также обвиняемый заявлял, что семь миллионов были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией.

Позже Вишневский признался в даче взятки. Гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа. Сторона защиты же попросила о смягчении наказания.

Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу. Вишневский стал последним арестованным фигурантом дела.

Трагедия в Кемерове произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни" показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.



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