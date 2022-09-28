Совладелец "Зимней вишни" признал вину во взятке главе Госстройнадзора в Кузбассе

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Экс-гендиректор и совладелец сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский признал вину в даче взятки руководителю областного Госстройнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Вадима Трифонова.

"Прошли прения, прокуратура запросила 10 лет (лишения свободы. – Прим. ред.) и 490 миллионов рублей штрафа. На стадии защиты Вишневский признал свою вину в даче взятки", – сказал он.

Трифонов отметил, что в связи с признанием вины защита попросила применить к Вишневскому статью 64 УК РФ о смягчении наказания.

Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу. Вишневский стал последним арестованным фигурантом дела.

Трагедия в Кемерове произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни" показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

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