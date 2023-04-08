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Мотогруппы спасателей начали подготовку к летнему сезону

Мотогруппы спасателей начали подготовку к летнему сезону

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Мотогруппы спасателей начали подготовку к летнему сезону. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в настоящее время в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы работают 11 расчетов на 22 мотоциклах. В общей сложности это 160 специалистов, которые с мая по октябрь ежедневно патрулируют город.

Собянин отметил, что зачастую они приезжают на место происшествия первыми и оказывают помощь пострадавшим еще до прибытия основных подразделений. В прошлом году мотоотряды совершили больше 2 тысяч выездов. Они помогают при дорожных авариях, в тушении пожаров и поиске людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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