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12:43

Транспорт

Бесплатные автобусы будут ходить от станций метро Москвы до кладбищ в Вербное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Вербное воскресенье, 9 апреля, в Москве по 35 маршрутам от станций метро до городских кладбищ будут следовать бесплатные автобусы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В соответствии с задачей, поставленной мэром Москвы, мы организуем комфортную перевозку пассажиров во время весенних православных праздников. Бесплатный транспорт будет следовать по специальным маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что автобусы будут ходить до следующих кладбищ:

  • Хованского;
  • Николо-Архангельского;
  • Щербинского;
  • Востряковского;
  • Красногорского;
  • Химкинского;
  • Востряковского;
  • Перепечинского;
  • Люблинского;
  • Долгопрудненского;
  • Митинского.

Также бесплатные автобусы будут следовать по маршрутам до Котляковского кладбища, до кладбища Ракитки, Богородского, Зеленоградского центрального, Зеленоградского северного и Алабушевского кладбища.

В материале отмечается, что порядка 700 автобусов будут работать для пассажиров.

Кроме того, контроль за действующими маршрутами до еще 18 городских кладбищ будет усилен во время православных праздников в столице.

Среди них:

  • Калитниковское;
  • Кунцевское;
  • Пыхтинское;
  • Гольяновское;
  • Ваганьковское;
  • Покровское;
  • Троекуровское;
  • Бабушкинское;
  • Преображенское;
  • Богородское (городское);
  • Введенское;
  • Лианозовское;
  • Перовское;
  • Рогожское;
  • Кузьминское;
  • Троицкое;
  • Люберецкое;
  • Головинское.

Ранее сообщалось, что в период пасхальных праздников кладбища Москвы будут работать дольше обычного. Так, 9, 16, 23 и 25 апреля 2023 года они будут открыты для массовых посещений с 08:00 до 19:00.

В преддверии православного праздника в Москве стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху". Москвичи смогут принять участие в акции, пожертвовав сумму на подарочный набор для проходящих лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья.

Кладбища Москвы будут дольше доступны для посетителей в период пасхальных праздников

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