12:43Транспорт
Бесплатные автобусы будут ходить от станций метро Москвы до кладбищ в Вербное воскресенье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Вербное воскресенье, 9 апреля, в Москве по 35 маршрутам от станций метро до городских кладбищ будут следовать бесплатные автобусы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"В соответствии с задачей, поставленной мэром Москвы, мы организуем комфортную перевозку пассажиров во время весенних православных праздников. Бесплатный транспорт будет следовать по специальным маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что автобусы будут ходить до следующих кладбищ:
- Хованского;
- Николо-Архангельского;
- Щербинского;
- Востряковского;
- Красногорского;
- Химкинского;
- Востряковского;
- Перепечинского;
- Люблинского;
- Долгопрудненского;
- Митинского.
Также бесплатные автобусы будут следовать по маршрутам до Котляковского кладбища, до кладбища Ракитки, Богородского, Зеленоградского центрального, Зеленоградского северного и Алабушевского кладбища.
В материале отмечается, что порядка 700 автобусов будут работать для пассажиров.
Кроме того, контроль за действующими маршрутами до еще 18 городских кладбищ будет усилен во время православных праздников в столице.
Среди них:
- Калитниковское;
- Кунцевское;
- Пыхтинское;
- Гольяновское;
- Ваганьковское;
- Покровское;
- Троекуровское;
- Бабушкинское;
- Преображенское;
- Богородское (городское);
- Введенское;
- Лианозовское;
- Перовское;
- Рогожское;
- Кузьминское;
- Троицкое;
- Люберецкое;
- Головинское.
Ранее сообщалось, что в период пасхальных праздников кладбища Москвы будут работать дольше обычного. Так, 9, 16, 23 и 25 апреля 2023 года они будут открыты для массовых посещений с 08:00 до 19:00.
В преддверии православного праздника в Москве стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху". Москвичи смогут принять участие в акции, пожертвовав сумму на подарочный набор для проходящих лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья.
Кладбища Москвы будут дольше доступны для посетителей в период пасхальных праздников
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