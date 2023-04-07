Бесплатные автобусы будут ходить от станций метро Москвы до кладбищ в Вербное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Вербное воскресенье, 9 апреля, в Москве по 35 маршрутам от станций метро до городских кладбищ будут следовать бесплатные автобусы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В соответствии с задачей, поставленной мэром Москвы, мы организуем комфортную перевозку пассажиров во время весенних православных праздников. Бесплатный транспорт будет следовать по специальным маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что автобусы будут ходить до следующих кладбищ:

Хованского;

Николо-Архангельского;

Щербинского;

Востряковского;

Красногорского;

Химкинского;

Востряковского;

Перепечинского;

Люблинского;

Долгопрудненского;

Митинского.

Также бесплатные автобусы будут следовать по маршрутам до Котляковского кладбища, до кладбища Ракитки, Богородского, Зеленоградского центрального, Зеленоградского северного и Алабушевского кладбища.

В материале отмечается, что порядка 700 автобусов будут работать для пассажиров.

Кроме того, контроль за действующими маршрутами до еще 18 городских кладбищ будет усилен во время православных праздников в столице.

Среди них:

Калитниковское;

Кунцевское;

Пыхтинское;

Гольяновское;

Ваганьковское;

Покровское;

Троекуровское;

Бабушкинское;

Преображенское;

Богородское (городское);

Введенское;

Лианозовское;

Перовское;

Рогожское;

Кузьминское;

Троицкое;

Люберецкое;

Головинское.

Ранее сообщалось , что в период пасхальных праздников кладбища Москвы будут работать дольше обычного. Так, 9, 16, 23 и 25 апреля 2023 года они будут открыты для массовых посещений с 08:00 до 19:00.

В преддверии православного праздника в Москве стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху". Москвичи смогут принять участие в акции, пожертвовав сумму на подарочный набор для проходящих лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья.

Кладбища Москвы будут дольше доступны для посетителей в период пасхальных праздников

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