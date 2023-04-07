Собянин рассказал об уникальных экспонатах Музея городского хозяйства на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ представлено множество уникальных экспонатов. О них Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, музей пользуется популярностью – за год его посетили больше 240 тысяч человек. Для посетителей организуют экскурсии, квесты и лекции. Кроме того, предусмотрены и самостоятельные посещения.

"В трех пространствах – "Управление", "Квартира" и "Город" – 19 тематических зон с интерактивными экспонатами. Посетители узнают, как организованы тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и другая работа городских служб", – говорится в публикации.

Мэр столицы обратил внимание, что детям здесь демонстрируют макеты спецтехники, им также дают возможность посидеть за рулем уборочной машины или поиграть на тематических игровых автоматах.

В музее применяются технологии дополненной реальности. Их используют для "оживления" модели города, объяснил Собянин.

Отдельно представлены экспонаты, которые посвящены пешеходной навигации. Желающие также могут посетить выставку об озеленении Москвы.

Градоначальник напомнил, что в столичном комплексе городского хозяйства работают полмиллиона специалистов. Они прикладывают все усилия, чтобы сделать жизнь москвичей комфортнее.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что два миллиона жителей и гостей столицы посетили музеи ВДНХ в 2022 году.

Самым популярным стал крупнейший в России тематический центр "Космонавтика и авиация". Его посетили порядка 570 тысяч человек. На втором месте оказался павильон "Макет Москвы", в котором побывали больше 442,5 тысячи посетителей. Третье место занял Музей гаража особого назначения ФСО России. Там побывали около 180 тысяч человек.



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