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Политика

Более 40 неразорвавшихся снарядов нашли подразделения Росгвардии в ДНР

Более 40 неразорвавшихся снарядов нашли подразделения Росгвардии в ДНР

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Более 40 неразорвавшихся снарядов нашли инженерно-саперные подразделения Росгвардии в Волновахском районе. Разведку проводили рядом с оживленной трассой.

Несколько часов потребовалось специалистам, чтобы извлечь боеприпасы. Затем все опасные предметы вывезли подальше от дороги и уничтожили методом контролируемого взрыва.

А во время обследования поврежденных зданий Мариуполя росгвардейцы обнаружили крупный схрон с оружием. Ручные гранаты, приборы ночного видения и патроны были спрятаны в школе. Известно, что там раньше находилась база украинской диверсионной группы. Все изъяли и отправили на проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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