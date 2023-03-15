Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Происшествия

В тюменском аэропорту таможенники задержали россиянку с мешком валюты

В тюменском аэропорту таможенники задержали россиянку с мешком валюты

Взрывные устройства обнаружили у нефтепровода "Дружба" в Брянской области

Две машины столкнулись напротив университета МИСиС в Москве

Новости часа: участники СВО смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах

Новости часа: в Минтрансе заявили, что все самолеты в РФ обеспечены запчастями

Взрывные устройства обнаружили на НПС "Дружба" в Брянской области

Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Кировской области

Новости часа: в Минтрансе рассказали, сколько прослужит парк авиакомпаний РФ

Крупный пожар произошел в Стамбуле

Пять человек погибли из-за наводнений в Турции

В тюменском аэропорту Рощино таможенники задержали россиянку с мешком валюты. Инцидент произошел в момент, когда 29-летняя жительница Тюмени переходила "зеленый" коридор.

Женщина направлялась в Узбекистан. В ходе досмотра ее ручной клади инспекторы обнаружили прошитый хлопчатобумажный мешок, в котором лежали пачки 100-долларовых купюр. Полиция возбудила уголовное дело о контрабанде наличных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика