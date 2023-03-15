В тюменском аэропорту таможенники задержали россиянку с мешком валюты

В тюменском аэропорту Рощино таможенники задержали россиянку с мешком валюты. Инцидент произошел в момент, когда 29-летняя жительница Тюмени переходила "зеленый" коридор.

Женщина направлялась в Узбекистан. В ходе досмотра ее ручной клади инспекторы обнаружили прошитый хлопчатобумажный мешок, в котором лежали пачки 100-долларовых купюр. Полиция возбудила уголовное дело о контрабанде наличных.

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