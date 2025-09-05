Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Венгрии и Словакии следует ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по "Дружбе". Об этом заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Strategic Culture.

По словам аналитика, настало время для стратегического сдвига.

"Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины", – сказал Лейрос.

Он также отметил, что по этой ситуации необходимо экономическое и энергетическое возмездие. Лейрос считает, что Украина может столкнуться с серьезными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.

Украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

Несколько дней спустя произошла очередная атака, после которой Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по нефтепроводу возобновились 28 августа. В Минэкономики Словакии выразили надежду на стабильную работу и отсутствие дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, венгерское правительство запретило въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, подозреваемому в атаке на нефтепровод "Дружба".