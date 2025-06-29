Глава МИД Венгрии Сийярто: США сняли санкции против РФ, мешавшие проекту АЭС "Пакш-2"

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США сняли санкции против России, которые мешали строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту "Росатома". Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Министр уточнил, что в ноябре прошлого года администрация бывшего американского президента Джо Байдена ввела ограничения в отношении Газпромбанка, через который осуществлялось финансирование проекта.

"К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент (Дональд Трамп. – Прим. ред.), который видит в Венгрии друга", – сказал Сийярто, его заявление транслировал телеканал М1.

Ранее Соединенные Штаты заверили Венгрию, что пересмотрят враждебные решения администрации Байдена. Как указал Сийярто, Штаты расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения, ввели против венгров ограничения на въезд и санкции в отношении главы кабинета премьер-министра Антала Рогана.