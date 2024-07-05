Путин заявил о соблюдении всех норм при строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии

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В ходе строительства АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"При возведении новых блоков используются только передовые инженерные и технологические решения, полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования", – уточнил российский президент.

Венгрия и Россия подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2" 18 августа 2023 года. Соответствующие договоренности позволяли начать производство необходимого энергетического оборудования.

Уже в феврале текущего года глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказывал, что Венгрия продолжает ежедневно работать с командой "Росатома" по вопросам строительства АЭС, поскольку они являются стратегическими для государства.