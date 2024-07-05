Путин назвал приезд Орбана в РФ попыткой восстановления диалога с ЕС

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Россия воспринимает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как попытку восстановления диалога с Евросоюзом (ЕС) и придания ему импульса. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Орбаном.

С 1 июля Венгрия на полгода стала страной – председателем в Евросоюзе. Учитывая это, лидеры обменялись мнениями о нынешних отношениях РФ и ЕС. По словам российского президента, эти отношения сейчас на самой низкой точке.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась возможная будущая архитектура безопасности на континенте.

"Конечно, господин премьер-министр излагал в целом известную нам западную точку зрения. В том числе и с точки зрения интересов Украины. Тем не менее мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы", – сказал Путин.

Ранее ЕС исключил для себя официальные контакты с Путиным, сказал глава дипломатической службы сообщества Жозеп Боррель. Он объяснил свою позицию тем, что проводимая Россией СВО на Украине исключает коммуникацию с российским президентом. Кроме того, продолжил Боррель, Орбан не имеет права представлять ЕС в России.