Гендиректор "Росатома" приедет в Венгрию в начале марта

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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев приедет в Венгрию в начале марта. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Он приедет в начале марта", – приводит его слова РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия ежедневно работает с командой "Росатома", так как строительство АЭС – это государственный стратегический вопрос, а также вопрос государственной безопасности Венгрии. По его словам, с новой АЭС страна сможет увеличить выработку ядерной энергии более чем в два раза.

Глава "Росатома" проверит ход строительства блоков АЭС "Пакш-2" и необходимые для него разрешения венгерского регулятора.

Сийярто ранее заявлял, что Будапешт будет блокировать любые попытки Евросоюза наложить санкции на российскую атомную отрасль. Он сообщил, что ЕС продолжает пытаться ввести рестрикции. Однако, подчеркнул он, у блока ничего не выйдет, так как это противоречит венгерским национальным интересам.

В августе прошлого года Москва и Будапешт подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2". Благодаря этому появится возможность начать производство энергетического оборудования.