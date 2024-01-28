"Росатом" в 2024 году планирует физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии

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"Росатом" планирует осуществить физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

"В этом году за рубежом у нас два физпуска запланировано совершенно точно: это станция "Руппур" в Бангладеш и это третий блок "Куданкулам" в Индии. Вплотную подходим к физпуску и в Турции, там точно совершенно закончатся пусконаладочные работы", – рассказал он.

По словам Лихачева, на стадии высокой готовности находятся договоренности и с другими странами. Он отмечает, что белорусские партнеры задумываются над созданием третьего блока новой станции, а турецкое правительство ведет переговоры о еще одной четырехблочной станции.

Кроме того, глава "Росатома" рассказал, что проходят переговоры с партнерами из стран Ближнего Востока, а Армения в течение ближайших двух лет определится с дальнейшим форматом развития атомной энергетики.

В мае прошлого года в Египте началось строительство третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" при участии РФ. Председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль заявил, что церемония стала свидетельством достижений, к которым благодаря проделанной работе и усилиям пришли рабочие группы.

В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и 2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В конце марта этого года Управление по ядерному и радиологическому регулированию республики (ENRRA) выдало разрешение на строительство энергоблока № 3.

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