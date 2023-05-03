В Египте приступили к строительству третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием РФ

Фото: rosatom.ru

Строительство третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" при участии РФ началось в Египте. Об этом сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

"Третьего мая 2023 года на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Египте залили "первый бетон" в фундаментную плиту энергоблока № 3", – отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что строительство энергоблока перешло в основную стадию.

Председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль заявил, что церемония стала свидетельством достижений, к которым, благодаря проделанной работе и усилиям, пришли рабочие группы.

Отмечается, что в 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и 2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В конце марта этого года Управление по ядерному и радиологическому регулированию республики (ENRRA) выдало разрешение на строительство энергоблока № 3.

Эль-Вакиль также напомнил, что в прошлом году проект смог достичь ключевых этапов развития и строительства, был залит "первый бетон" для двух энергоблоков. В этом же году Египет получил устройства локализации расплава активной зоны для первого блока.

"Начало строительства третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает темп", – сказал старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС АО "Атомстройэкспорт" Александр Корчагин.

Он выразил благодарность египетским партнерам и добавил, что верит в успех и реализацию проекта, которого должны добиться специалисты из двух стран при помощи совместной работы.

Станция "Эль-Дабаа" будет построена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря. Планируется построить четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, общая электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватт.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС "Аккую". Минэнерго Турции получило сертификат от российской компании "Росатом". Работа атомной электростанции позволит Турции сэкономить примерно 1,5 миллиарда долларов, отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



РФ и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую"