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03:24

Политика

Работа на Запорожской АЭС будет переведена на российские стандарты к 2030 году

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Работу на Запорожской АЭС полностью переведут на российские стандарты к 2030 году. Об этом рассказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в интервью ТАСС.

Он добавил, что планы по развитию и модернизации довольно масштабные. По его словам, в данный момент идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.

"Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году", – сообщил Карчаа.

Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры, которые позволили бы совершенствовать их взаимодействие на Запорожской АЭС.

Состоявшиеся 5 апреля встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева Ульянов назвал конструктивными. В ходе консультаций стороны обсудили и другие направления сотрудничества.

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