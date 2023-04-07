07 апреля, 19:26Политика
РФ и МАГАТЭ договорились о мерах по улучшению взаимодействия на ЗАЭС – Ульянов
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры, которые позволили бы совершенствовать их взаимодействие на Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Состоявшиеся 5 апреля встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева Ульянов назвал конструктивными. В ходе консультаций стороны обсудили и другие направления сотрудничества.
"Намечены для дальнейшей проработки меры по возможному совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС, где на постоянной основе находятся три эксперта агентства", – цитирует его РИА Новости.
Ранее Гросси посетил ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыли три инспектора, которые приехали для ротации, и семь граждан, которые являются представителями департамента безопасности и поддержки ООН. Инспекторы останутся на станции примерно на два месяца.
В "Росэнергоатоме" оценили визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!