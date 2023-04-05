Ударный дрон ВСУ упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ

Украинский ударный беспилотник, произведенный в Польше, упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС.

"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов", – приводит слова военного РИА Новости.

По словам командира, расположение обломков беспилотника может свидетельствовать о планировавшейся атаке на инфраструктуру ЗАЭС. Он уточнил, что причины его падения в настоящее время устанавливаются специалистами.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал принять меры, чтобы защитить Запорожскую АЭС от атак. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, а военные действия вокруг этой территории усиливаются.

Гросси посетил Запорожскую АЭС 29 марта. Вместе с ним на станцию прибыли еще 10 человек: три инспектора, которые прибыли для ротации, и семь граждан, которые являются представителями департамента безопасности и поддержки ООН.

5 апреля Гросси прибудет с визитом в Москву, где встретится с российской межведомственной делегацией.

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