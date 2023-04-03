Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву 5 апреля, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Гросси встретится с российской межведомственной делегацией. Как подчеркнул Ульянов, Россия и МАГАТЭ ведут конструктивный, профессиональный диалог по вопросу защиты Запорожской АЭС.

Ранее Гросси призвал принять меры, чтобы защитить Запорожскую АЭС от атак. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, а военные действия вокруг этой территории усиливаются.

Гросси приехал на Запорожскую АЭС 29 марта. Он посетил станцию в Энергодаре уже во второй раз. Была собрана делегация из 11 человек: руководитель МАГАТЭ, три инспектора, которые прибыли для ротации, и семь граждан, которые являются представителями департамента безопасности и поддержки ООН.

Руководитель концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа уточнил, что три специалиста из Словакии, Франции и Японии останутся на АЭС примерно на два месяца.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ уже не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, в агентстве считают, что подобное вызовет дополнительные сложности, особенно в зоне проведения спецоперации.

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Россию

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