Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС 29 марта. Он посещает станцию в Энергодаре уже во второй раз. Об этом пишет ТАСС.

Была собрана делегация из 11 человек: руководитель МАГАТЭ, три инспектора, которые прибыли для ротации, и семь граждан, которые являются представителями департамента безопасности и поддержки ООН.

Руководитель концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа уточнил, что три специалиста из Словакии, Франции и Японии останутся на АЭС примерно на два месяца.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ уже не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, в агентстве считают, что подобное вызовет дополнительные сложности, особенно в зоне проведения спецоперации.

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от желания властей Киева.

По его словам, как только украинские силы перестанут стрелять по станции, у гендиректора МАГАТЭ появятся основания объявить о том, что ядерная безопасность на ЗАЭС находится под защитой.



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