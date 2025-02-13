Сийярто заявил, что Венгрия хочет заручиться поддержкой США по проекту "Пакш-2

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Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа по проекту "Пакш-2". Об этом в беседе с РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик выразил надежду, что Венгрия добьется успеха в реализации инвестиций. Соответствующий проект снизил бы потребности страны в импорте газа на 3,5–4 миллиарда кубометров в год.

"Мы могли бы производить электроэнергию для себя, по сути, в объеме 75%, так что это был бы огромный шаг вперед на пути к энергетической безопасности, и я очень надеюсь, что наши союзники поймут это и помогут нам в этом", – сказал Сийярто.

На данный момент на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии.

Ранее США заверили Венгрию, что пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации. Как напомнил Сийярто, Штаты расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения, ввели для венгров ограничения на въезд, а также обложили санкциями главу кабинета премьер-министра Антала Рогана.

Между тем Венгрия планирует заключить с США сделку для сохранения экономических отношений между странами. Об этом ранее заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Будапешт готовился к возвращению Трампа.