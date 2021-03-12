Названа ягода, способная защитить от смертельной болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Регулярное употребление малины в умеренных количествах может предотвратить развитие смертельных заболеваний, а также благотворно повлиять на продолжительность жизни. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Диетологи отмечают, что малина богата кверцетином и галловой кислотой – флавоноидами. Эти вещества полезны для сердца и препятствуют накоплению жира. Также ягода богата содержанием мощных антиоксидантных соединений, которые снижают риск развития диабета и онкологии.
Специалисты рекомендуют есть ягоды в свежем виде или добавлять в различные салаты и смузи.
Ранее специалисты Роскачества рассказали о цитрусовых фруктах, на которые следует обратить внимание. С их помощью можно пополнить запас витаминов в организме и укрепить иммунитет. Одним из основных плюсов эксперты называют большую концентрацию витамина С в данных продуктах.
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