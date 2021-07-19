Врач рассказала, сколько времени нужно провести на солнце для выработки витамина D

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В летний период для выработки витамина D достаточно находиться на солнце 30–40 минут ежедневно, рассказала врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева.

Специалист подчеркнула, что находиться на солнце не рекомендуется после 12 часов дня, а в некоторых регионах – после 10 утра.

"И вообще, самый главный критерий у нас – это умеренность. Умеренность во всем. Достаточно принимать солнечные ванны в утренние часы – полчаса, минут 40 каждый день", – рассказала Мамаева "Звезде".

По словам врача, витамин D не накапливается в организме и расходуется очень быстро, поэтому организм постоянно требует его нового притока.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необъяснимые мышечно-скелетные боли могут свидетельствовать о дефиците витамина D. Он отметил, что человек, у которого все болит, должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D. Эксперт также напомнил, что источниками витамина D являются молоко, яйца и морепродукты. А его недостаток может привести к болезням сердца и онкологии.