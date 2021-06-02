iHerb собирается локализовать производство витаминов и БАДов в России

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Российское представительство американской компании iHerb намерено локализовать производство витаминов и биологических активных добавок в России. Такое заявление сделала директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"На нашей площадке, к сожалению, пока отечественных витаминов нет. Все заявки, которые поступают на продажу, в основном исходят от косметических брендов и продуктов питания. Это навело нас на мысль, подтолкнуло к идее – локализовать производство, используя механизм, возможно, так называемого контрактного производства", – сказала Богатенко.

Она сообщила, что компания уже обратилась с инициативой к главам нескольких российских регионов.

Также директор по развитию представительства iHerb в РФ рассказала, что компания поддерживает эксперимент по маркировке биологически активных добавок, отметив, что сейчас идет подписание соглашения с оператором эксперимента.

"Естественно, вся продукция, которая продается в iHerb, – она будет полностью прозрачна", – подчеркнула Богатенко.

iHerb считает российский рынок перспективным, поэтому подстраивается под требования законодательства и технический регламент Таможенного союза, сказала спикер. Она уточнила, что в настоящее время через площадку невозможно приобрести товары, в составе которых есть компоненты, запрещенные к свободной циркуляции на российском рынке.

В ноябре 2019 года Российская академия наук (РАН) выступила с предложением обязать производителей гомеопатических препаратов указывать на упаковке информацию о недоказанной эффективности препаратов. В организации ранее уже называли гомеопатию опасной лженаукой.