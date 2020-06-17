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Общество

11:37

В США нашли опасные вещества в гомеопатических препаратах

общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выявило следы токсичных веществ в продукции четырех производителей гомеопатии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, эксперты нашли в препаратах свинец, ртуть, стрихнин, беладонну и иные опасные микроэлементы. Предупреждение было направлено Hevert Pharmaceuticals, MediNatura, Viatrexx и World Health Advanced Technologie.

В ведомстве отметили, что препараты данных компаний, в частности, выписывали для лечения гепатитов В и С, туберкулеза и ряда иных болезней. Особые опасения вызвали препараты для инъекций, поскольку с ними вредные вещества напрямую попадают в кровь.

В ноябре 2019 года Российская академия наук (РАН) выступила с предложением обязать производителей гомеопатических препаратов указывать на упаковке информацию о недоказанной эффективности препаратов. В организации ранее уже называли гомеопатию опасной лженаукой.

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