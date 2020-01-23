iHerb обжалует решение суда о блокировке приложения магазина в России

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Российское подразделение маркетплейса товаров для здоровья и красоты iHerb подало кассационную жалобу на решение Ульяновского областного суда о блокировке мобильного приложения в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Наша продукция и условия хранения соответствуют высочайшим мировым стандартам, имеют сертификацию FDA, NSF. Мы уверены, что наша позиция корректна и компания не нарушает российское законодательство", – заявил гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин.

Кассационную жалобу на решение российского суда подала юридическая компания Dentons, представляющая интересы маркетплейса. Юристы отметили, что сложившаяся ситуация не повлияет на стратегию развития iHerb в РФ.

Ранее Ульяновский областной суд России принял решение удалить приложение iHerb из магазинов мобильных приложений на территории страны. Региональная прокуратура указала на то, что через маркеплейс реализовывали опасные для жизни БАДы, травы и препараты гомеопатии.

