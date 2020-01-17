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В мире

13:44

В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон

технологии за рубежом

Фото: depositphotos/stockasso

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, из-за которых зарядка смартфона садится быстрее, сообщает РИА Новости.

Среди этих приложений есть как офисные утилиты, так и игры. Эксперты выявили в них специфический алгоритм, показывающий рекламу: если первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, то затем их число растет.

По словам специалистов, такие программы относятся к "потенциально опасным", а не вредоносным, но при этом их основная функция в подаче агрессивной рекламы.

Международные правозащитные организации уже обращались к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств. Предпосылкой к этому стал факт того, что в гаджетах на Android содержатся предустановленные приложения, которые нельзя удалить.

По мнению правозащитников, это может привести к уязвимости смартфонов, в том числе к распространению личных данных владельцев без их ведома и согласия.

Ранее в смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость. Эксперты посчитали, что хакеры удаленно получали доступ к облачным хранилищам пользователей. За счет этого они получали беспрепятственный доступ к истории звонков, контактам, СМС-сообщениям, фотографиям и видеозаписям.

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